Аналитики оценили количество разрушенных зданий в секторе Газа в несколько десятков тысяч

С начала конфликта между Израилем и ХАМАС в этом регионе пострадало порядка 40 тысяч различных зданий.

Число строений, которые пострадали от попаданий в них боеприпасов, сильно разнится от места их нахождения. К примеру, на севере сектора порядка четверти домов либо повреждены, либо полностью разрушены. Об этом сообщили аналитики, которые внимательно изучили спутниковые снимки. Их точку зрения привело New York Times.

«Десятки тысяч зданий в Газе, в том числе по меньшей мере четверть всех зданий на севере Газы, выглядят поврежденными или разрушенными», - указано в статье.

А по всему сектору пострадали от 38,2 до 44,5 тысяч строений, что составляет порядка 14% зданий во всем секторе. Именно такое число было повреждено в период с 7 по 29 октября, то есть по сути всего за три недели.