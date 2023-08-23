Анализ радиопереговоров ВСУ показал, что десятая часть общения ведется на иностранных языках

Расшифровка этих переговоров дает понять, что часть иностранцев занимается инструкторской деятельностью, а часть прямо командует украинскими подразделениями.

Эту информацию сообщил журналистам РИА Новости военнослужащий из российской части радиоэлектронной разведки. Он указал, что в последнее время в эфире иностранная речь звучит все чаще.

«Чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия», - заявил разведчик.

По его данным, общий объем разговоров на других языках составляет порядка 10%. При этом на его участке фронта чаще всего слышится польская речь. Поляки не только занимаются подготовкой ВСУ к наступлению. Они принимают самое непосредственное участие в боевых действиях.