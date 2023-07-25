Андрей Воробьев: 45-я бригада специального назначения ВДВ — одна из лучших частей в стране
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военных 45-й бригады специального назначения ВДВ с двадцатидевятилетием образования. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Горд, что она сформирована у нас в Кубинке. Сюда всегда отбирали и отбирают лучших — по боевой подготовке, волевым качествам, способности к командной работе. За почти 30 лет существования более 4 тысяч военнослужащих бригады получили госнаграды за мужество и героизм, в их числе 16 Героев России», — подчеркнул губернатор Воробьев.
Отмечается, что десантники из этой бригады прошли все горячие точки — Чечню, Грузию, Киргизию, Сирию, и ни разу не подвели. Сейчас они выполняют воинский долг в зоне СВО.
«Желаю огромного мужества и терпения бойцам, которые сейчас за ленточкой. Ребята верно говорят, — „Современная война требует современного вооружения“. Это так, поэтому мы передали бойцам автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптику, комплексы наблюдения и дистанционного управления, технические средства разведки», — рассказал Андрей Воробьев.