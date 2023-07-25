«Горд, что она сформирована у нас в Кубинке. Сюда всегда отбирали и отбирают лучших — по боевой подготовке, волевым качествам, способности к командной работе. За почти 30 лет существования более 4 тысяч военнослужащих бригады получили госнаграды за мужество и героизм, в их числе 16 Героев России», — подчеркнул губернатор Воробьев.