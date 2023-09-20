Андрей Воробьев: вице-губернатор по безопасности отправился на место взрыва в Балашихе
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили, что сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим», - отметил губернатор Воробьев.
Отмечается, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.