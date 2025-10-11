Ангар и деревянное строение вспыхнули в российском регионе

Крупный пожар произошел на территории производственного объекта в Новосибирской области. Огнем была охвачена значительная площадь, включающая металлические и деревянные конструкции. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Возгорание случилось в дачном поселке Мочище на улице Шоссейной. По предварительным данным, пламя распространилось на металлический ангар и деревянную пристройку. Общая площадь возгорания оценивается в 1100 кв. м.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые предпринимают все необходимые меры для локализации огня. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.

