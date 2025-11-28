Ангар рухнул в Южно-Сахалинске, оставив людей под завалами

В Южно-Сахалинске на улице Энергетиков, 3а произошло чрезвычайное происшествие — обрушилось здание ангара. По предварительным данным, в момент катастрофы на объекте велись работы и под обломками конструкций остались люди, передает «АСТВ».

Инцидент произошел во время заливки бетонной смеси на кровлю сооружения, что, вероятно, и привело к внезапному обрушению. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: городские спасатели, бригада ПСО имени В.А. Полякова, пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов четырех пострадавших, которые получили ранения. Их состояние сейчас уточняется. В это же время продолжается активный поиск еще троих человек, которые могут находиться в завале.

Следственным управлением СК РФ по Сахалинской области в связи с инцидентом было немедленно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте, устанавливая все обстоятельства и причины трагедии.

