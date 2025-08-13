Анкоридж на замке: круглосуточные патрули и усиленная охрана отелей перед встречей Путина и Трампа

В преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилили меры безопасности в отелях. На улицах города ведется круглосуточное патрулирование.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

В Анкоридж стянуты полицейские из других штатов.

Принятые меры безопасности не отражаются на жизни горожан.

Ранее экономист Корнеев спрогнозировал влияние встречи Путина и Трампа на экономику РФ. Аналитик отметил, что любое подтверждение политической стабильности и твердых позиций России на международной арене снижает воспринимаемые риски, что позитивно отражается на курсе национальной валюты.