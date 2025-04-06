Аномальный снегопад вызвал задержки рейсов в Домодедово

Аномальный апрельский снегопад вызвал транспортный коллапс в Москве: сотни авиапассажиров столкнулись с задержками рейсов, а сервисы проката электросамокатов и велосипедов временно приостановили работу, сообщил телеграм-канал SHOT.

В аэропорту Домодедово пассажиры рейса EgyptAir, направлявшегося в Хургаду, провели несколько часов в ожидании вылета, который был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам туристов, после трех часов ожидания в самолете, экипаж объявил о переносе рейса. Застрявшим пассажирам, включая семьи с детьми, были предоставлены ваучеры на питание.

Некоторые жители Москвы не смогли вовремя попасть на свои рейсы. Например, туристы, направлявшиеся в Сеул, были вынуждены приобрести билеты через Ташкент из-за опоздания на рейс.

Снегопад, вызванный циклоном «Зион», затронул не только Москву, но и другие города Центральной России, включая Нижний Новгород, Смоленск и Калугу.

Ранее Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на автобусы из-за снега. По данным синоптиков, предоставленным дептрансом, в Москве ожидаются снегопады и сильный ветер вплоть до вторника.