Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

Московский департамент транспорта рекомендует горожанам, уже перешедшим на летние шины, временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в столичном регионе. Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

По данным синоптиков, предоставленным дептрансом, в Москве ожидаются снегопады и сильный ветер вплоть до вторника. Кроме того, существует риск образования гололедицы, предупреждают в департаменте.

Автомобилистам советуют быть предельно осторожными: избегать резких движений, держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим, особенно на участках с подъемами и спусками, а также на мостах и эстакадах.

В дептрансе подчеркнули, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и дорожный патруль непрерывно отслеживают ситуацию на дорогах.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады и гололедицу в ЦФО.