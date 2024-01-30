Антидроновые рюкзаки и кровоостанавливающие препараты передали в зону СВО из Протвино
Фото: [Анна Мороз]
Два антидроновых рюкзака-подавителя и шесть коробок кровоостанавливающего препарата «Волювен», приобретенные на средства предпринимателей города, передали в знании администрации Протвино военнослужащему с позывным Протва.
Роман ушел в зону проведения специальной военной операции в конце января 2023 года. Начальник пожарной охраны из Одинцово взял себе позывной «Протва» в честь реки, на которой стоит родной город.
«Я не смог быть равнодушным в этот момент. У меня воевали деды, отец воевал. Я принял решение пойти на СВО защищать свой народ и свою семью», — рассказывает военнослужащий.
В Протвино Роман прибыл буквально на несколько дней для выполнения специальной военной задачи, которая была поставлена руководством. Вместе с антидроновыми подавителами «Ураган-6320 он отправится обратно в зону специальной военной операции.
Два рюкзака «Ураган-6320» с заплечным расположением на спине представляют собой оборудование для подавления сигналов связи. Он удобен в переноске, прост в эксплуатации, в то же время поддерживает многодиапазонные помехи и может быть быстро развернут в соответствии с потребностями. Мощное помеховое оборудование, «Ураган-6320» накрывает окружающую территорию куполом с дальностью подавления до 1500 м. Кроме того, от предпринимателей города были предоставлены медикаменты.
«Предприятия нашего города оказали помощь бойцам СВО. Подобная работа ведется на постоянной основе. Оказывается благотворительная помощь любого характера», — сообщила директор управления инвестиционного развития администрации муниципалитета Ирина Киян.