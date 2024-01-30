Антидроновые рюкзаки и кровоостанавливающие препараты передали в зону СВО из Протвино

Два антидроновых рюкзака-подавителя и шесть коробок кровоостанавливающего препарата «Волювен», приобретенные на средства предпринимателей города, передали в знании администрации Протвино военнослужащему с позывным Протва.

Роман ушел в зону проведения специальной военной операции в конце января 2023 года. Начальник пожарной охраны из Одинцово взял себе позывной «Протва» в честь реки, на которой стоит родной город.

«Я не смог быть равнодушным в этот момент. У меня воевали деды, отец воевал. Я принял решение пойти на СВО защищать свой народ и свою семью», — рассказывает военнослужащий.

В Протвино Роман прибыл буквально на несколько дней для выполнения специальной военной задачи, которая была поставлена руководством. Вместе с антидроновыми подавителами «Ураган-6320 он отправится обратно в зону специальной военной операции.

Два рюкзака «Ураган-6320» с заплечным расположением на спине представляют собой оборудование для подавления сигналов связи. Он удобен в переноске, прост в эксплуатации, в то же время поддерживает многодиапазонные помехи и может быть быстро развернут в соответствии с потребностями. Мощное помеховое оборудование, «Ураган-6320» накрывает окружающую территорию куполом с дальностью подавления до 1500 м. Кроме того, от предпринимателей города были предоставлены медикаменты.