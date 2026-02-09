Антикоррупционный фильтр сработал: ВККС заблокировала повышение судьи и передала дело в ГП

Поводом для проверки послужили подозрения в нарушении судьей антикоррупционного законодательства. ВККС, изучавшая кандидатуру Фомина, который претендовал на повышение до заместителя председателя облсуда, отказала ему в рекомендации на эту должность. После этого коллегия направила собранные материалы в надзорное ведомство.

В Генпрокуратуре теперь должны рассмотреть вопрос о предъявлении антикоррупционного иска с целью последующего лишения Фомина судейского статуса. В настоящее время он исполняет обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда. Общий судейский стаж Фомина составляет около двух лет — он работает в этой должности с марта 2022 года.