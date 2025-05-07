Блогер Ивлеева вышла из бизнеса по выпуску чипсов и энергетиков из-за убытков

Блогер Анастасия Ивлеева вышла из состава ООО «Коленка пчелы», который занимается производством чипсов и энергетиков под брендом Easy Peasy. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Mash.

В последние два года ООО «Коленка пчелы», которое регистрировала Ивлеева, показывает свою непрерывную убыточность. Предприятие выпускает чипсы и энергетик Easy Peasy. В результате блогер решила покончить с попыткой получить доход. Она вышла из состава этого общества, оставив его двум своим соучредителям: Алексею Клочкову и Виталиусу Паулюсу. Теперь им предстоит получать претензии от тех, кто сотрудничает с организацией.

До этого уже сообщалось, что бизнес-партнеры Ивлеевой были вынуждены взыскивать долги с нее через суд. Она получила иск о требовании оплатить сумму в 288 тыс. руб. со стороны транспортной компании, которая перевозила готовую продукцию в магазины.