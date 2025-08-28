Антитеррористические тренировки прошли в Талдомском округе

На базе Запрудненской гимназии состоялись практические занятия в рамках общероссийских учений, целью которых было отработка взаимодействия служб и персонала образовательных учреждений в условиях вооруженного нападения на территорию школы и последующего обнаружения взрывного устройства в здании.

В рамках сценария тренировки два вооруженных человека проникли в учебное здание и установили взрывное устройство. Благодаря своевременному нажатию кнопки тревоги сотрудником частной охранной организации, были оперативно вызваны соответствующие службы.

Система видеонаблюдения, включающая камеры, расположенные по периметру здания, и мониторы на посту охраны, позволила сотрудникам службы безопасности своевременно обнаружить потенциальных злоумышленников еще до их проникновения на территорию школы. Прибывшие группы Росгвардии и сотрудники полиции задержали нападавших и обезвредили опасное взрывное устройство.

Под руководством заместителя главы Талдомского округа, Сергея Молчанова, были скоординированы действия сотрудников Росгвардии, полиции, ГИБДД, МЧС, пожарных, спасателей, медицинских работников, а также специалистов газовых и энергетических служб округа. Особое внимание было уделено отработке действий педагогического состава и персонала, обеспечивающего безопасность образовательных учреждений.

Основная задача учений заключалась в разработке четких инструкций по действиям для всех участников образовательного процесса и сотрудников силовых структур. В ходе тренировки отрабатывались навыки быстрого реагирования и эвакуации.

Помимо этого, в рамках учений был детально проработан план действий экстренных служб в случае детонации взрывного устройства. Проведено развертывание пожарной техники «Мособлпожспас», а также проведено имитированное отключение электроснабжения и газопровода, расположенных рядом с гимназией, силами «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Сотрудники Дубненской больницы оперативно оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Проведение данных учений не только помогло закрепить теоретические знания, но и дало возможность отработать практические навыки действий в условиях потенциальной угрозы и совершения террористического акта.