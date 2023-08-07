Апелляционный суд оставил в силе приговор «казанскому стрелку» Галявиеву

Ильназ Галявиев в 2021 году пришел в казанскую гимназию №175 с оружием и устроил там бойню. В результате его действий девять человек погибло, еще более чем 130 людей было ранено. За эти действия его приговорили к лишению свободы пожизненно. Защита осужденного подала апелляцию на такой приговор.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений», - гласил вердикт Нижегородского суда.