Апелляционный суд оставил в силе приговор «казанскому стрелку» Галявиеву
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Апелляцию на приговор в виде пожизненного лишения свободы рассматривал Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода.
Ильназ Галявиев в 2021 году пришел в казанскую гимназию №175 с оружием и устроил там бойню. В результате его действий девять человек погибло, еще более чем 130 людей было ранено. За эти действия его приговорили к лишению свободы пожизненно. Защита осужденного подала апелляцию на такой приговор.
«Приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений», - гласил вердикт Нижегородского суда.