В Москве задержали мужчину за символику РДК в Telegram

Суд вынес решение о назначении административного ареста сроком на 15 суток для жителя Москвы за публикацию символики «Русского добровольческого корпуса»* в группе мессенджера Telegram, согласно официальным судебным документам, передает РИА Новости.

Как указано в материалах дела, мужчина нарушил требования закона, будучи владельцем страницы в социальной сети, поскольку «допустил размещение и пропаганду в открытом доступе символики террористической организации».

На судебном заседании подсудимый подтвердил свою вину и пояснил, что разместил символику до того, как эта организация была объявлена террористической, после чего забыл о публикации. Он утверждал, что не занимался пропагандой, как ему инкриминировали.

Несмотря на возможность получить лишь штраф, суд учел его предыдущие административные правонарушения в данной сфере и решил, что необходимо назначить ему административный арест.

Ранее сообщалось, что суд оставил главаря РДК Капустина** без наследства. В материалах указано, что мать Капустина подала иск в суд с требованием передать ей деньги на счетах по наследству. Конкретная сумма не раскрывается.

*запрещенная в России террористическая организация.

**внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.