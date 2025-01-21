Арбитражный суд обязал Райффайзенбанк выплатить крупный штраф по иску

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к Райффайзенбанку, постановив, что банк обязан выплатить €2,044 млрд и передать акции Strabag SE на свой баланс. Представители Райффайзенбанка сообщили изданию Коммерсантъ, что финансовая организация не согласна с выводами суда и планирует обжаловать это решение.

В банке отметили, что они полностью готовы к любым изменениям ситуации, так как располагают значительными резервами ликвидности и капитала. Поэтому данное решение не повлияет на их операционную деятельность и финансовую стабильность, а также не затронет интересы клиентов.

Адвокат Delcredere Андрей Тимчук, защищающий интересы Райффайзенбанка, охарактеризовал судебный процесс как «попытку принудительной реализации заблокированных активов через российский суд с неправомерно завышенной выгодой».

Он подчеркнул, что иск «Распериа» связан с внутренними разногласиями среди акционеров Strabag SE и не имеет отношения к банку. Тимчук также добавил, что суд не назначил экспертизу и предпочел заключение эксперта истца, который оценил спорные акции выше их реальной стоимости.

Владельцы «Распериа» в другом деле оценили акции Strabag SE в 2,1–0,8 млрд руб., что значительно ниже иска, подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года уровень средств на депозитах в банке ВТБ достиг рекордных показателей.