ВТБ заявил о рекордном спросе на депозиты в декабре 2024 года

В декабре прошлого года уровень средств на депозитах в банке ВТБ достиг рекордных показателей. Портфель его классических розничных сбережений увеличился на 895 млрд руб., сообщил источник «Ленты.ру».

По его данным, рекорд отметили и в ноябре прошлого года. Тогда приток средств россиян увеличился на 9,2%.

Всего портфель рублевых сбережений банка ВТБ в 2024 году вырос на 60%, до 9,9 трлн. Отмечается, что в 2025-м организация планирует увеличить его до 13,3 трлн.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года российский банк ВТБ произвел списание £40 млн (5,05 млрд руб.) со счета своей бывшей дочерней компании в Великобритании — VTB Capital, согласно отчету консалтинговой фирмы Teneo Financial Advisory Ltd, действующей как внешний управляющий для инвестиционного банка в Великобритании.