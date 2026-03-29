Арендовал машину и лишился прав: пьяный водитель из Сахалина снова сел за руль, несмотря на наказание

В Троицком сотрудники ДПС остановили автомобиль, который вел себя на дороге подозрительно. За рулем арендованного Nissan Otti оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Проверка документов показала, что водитель уже попадался на нетрезвом вождении — ранее его лишали прав и назначали штраф.

Тем не менее в январе этого года он снова сел за руль, выпив перед поездкой. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение, после чего водителя отстранили от управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

В Анивском районном суде напомнили: повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения — это уже не просто административное нарушение, а уголовно наказуемое деяние. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на два года.

Как уточнили в ведомстве, наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) предусматривает не только лишение прав, но и реальные исправительные работы. В данном случае суд счел такую меру достаточной, учитывая, что водитель ранее уже привлекался за аналогичное нарушение.