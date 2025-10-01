Арест в саду: полицейский из Флориды врукопашную усмирил непрошеного аллигатора

Во Флориде полицейский продемонстрировал недюжинную смелость, вступив в схватку с крупным аллигатором, обнаруженным на частной территории.

Как сообщает издание What’s The Jam, инцидент произошел в округе Лейк, где местная жительница, обнаружив у себя в саду опасную рептилию, немедленно обратилась за помощью.

Прибыв на место, офицеры не стали применять огнестрельное оружие, а вооружились подручными средствами — веревками. В ходе поисков один из помощников шерифа заметил животное и, не мешкая, набросился на него. Кадры с нагрудных камер и видео с дрона запечатлели, как храбрый полицейский в одиночку скрутил хищника и обездвижил его, связав ему лапы.

Для полной нейтрализации угрозы коллеги офицера надежно зафиксировали пасть рептилии с помощью прочного скотча. После поимки аллигатора доставили в участок, а затем отпустили на свободу вдали от населенных пунктов. К счастью, в ходе этой рискованной операции никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Индии 37-летняя женщина стала жертвой крокодила.