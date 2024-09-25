Арестован бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Копайгородского задержали ночью в Луганске, и теперь он находится в Москве. В его доме и у других фигурантов дела уже проведены обыски. Среди допрашиваемых в Следственном комитете его жена Анастасия Гредина, сообщил Mash.

Копайгородского подозревают в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах. Летом по этому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур.

За одно место на кладбище с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход группировки составлял от 10 до 15 млн руб.

Обыски также проходят у бывшего заместителя мэра Сочи Бурлева и у главы Хостинского района курорта Савина.

Следственные действия проводятся и в администрации Хостинского района Сочи. Правоохранители работают в приемной главы Ивана Савина, всех непричастных сотрудников отпустили на обед.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Раменском из-за незаконной свалки.