Арестованы обвиняемые в избиении до смерти мужчины, тело которого нашли на пустыре в Подмосковье

В Пушкино арестовали двоих местных жителей, которые обвиняются в избиении мужчины до смерти. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в конце октября. На пустыре недалеко от железнодорожной станции в селе Братовщина нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что трое неизвестных привезли тело потерпевшего и оставили его.

Сотрудники правоохранительных органов установили собственника машина, а также личности пассажиров. На допросе они рассказали, что не имеют отношения к нанесению побоев. По их словам, травмы потерпевший получил в ходе драки с их общими знакомыми.

Причастными к преступлению оказались жители Пушкино 1974 и 1991 годов рождения. Они вместе с потерпевшим находились в частном доме в садовом товариществе «Заречный». Там между мужчинами произошел конфликт. После этого трое очевидцев потасовки вывезли потерпевшего на пустырь, где он скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево задержали местного жителя, который убил знакомого бейсбольной битой.