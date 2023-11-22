Житель Орехово-Зуево избил соседа до смерти бейсбольной битой

В подмосковном Орехово-Зуево задержали сорокалетнего местного жителя, который подозревается в убийстве соседа. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе в одном из домов в городе Ликино-Дулево. Двое мужчин поссорились, в результате один из них схватил бейсбольную биту и ударил оппонента по голове. Затем злоумышленник скрылся с места. Пытаясь замести следы, он выбросил свою одежду и орудие преступления. Спустя четыре дня тело убитого обнаружил его знакомый.

Сотрудники правоохранительных органов установили все обстоятельства произошедшего, в том числе личность нападавшего. Мужчину задержали, на допросе он признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья, которая заказала убийство собственного супруга, получила шесть лет колонии.