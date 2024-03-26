Арестович проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»

По его словам, российские власти, столкнувшись с терактом в Красногорске, «забыли, сколько у нас убивают людей, сколько мы убили». Тут же Арестович поправился: «Сколько не мы убили, а у них убили в теракте».

Далее политик начал развивать мысль, что Киев не может быть причастен к теракту.

Западные СМИ и официальные лица сразу же после трагедии в «Крокусе» заявили, что за преступлением стоит радикальная исламская группировка ИГИЛ**. Владимир Путин выразил сомнения в том, что организаторами теракта были мусульмане. Он призвал найти всех заказчиков преступления.

Сегодня глава СБУ Василий Малюк заявил, что его служба стоит за многими громкими терактами в России. Однако он отметил, что официально украинские власти не будут признавать свою причастность к этим преступлениям.

* включен в список террористов и экстремистов

** запрещена в России