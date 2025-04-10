Археологи открыли тайны пиратов на безлюдных островах Валенсии

В испанской провинции Валенсия работники заповедника натолкнулись на неожиданную находку: на островах, которые считались безлюдными, располагалась пиратская база. Об этом сообщило издание Valencia News.

Необычное открытие произошло на островах Колумбретес, расположенных в Средиземном море. До XIX века считалось, что эти острова не были заселены.

Во время инспекции старого водопровода один из сотрудников заповедника, увлекающийся нумизматикой, заметил среди камней потемневший от времени металлический диск.

Тщательно исследовав окрестности, включая старинное кладбище, он обнаружил фрагменты бронзы, проволоку и круглые заготовки для чеканки монет.

Исследователи из Университета Валенсии датировали найденные артефакты XVI–XVII веками. Они выдвинули гипотезу о том, что на острове скрывались пираты и контрабандисты, занимавшиеся в том числе производством фальшивых денег.

Это открытие было признано крайне значимым, так как ранее считалось, что люди поселились на островах Колумбретес лишь в XIX веке.

Ранее сообщалось, что загадочные подземные туннели нашли в Африке и на Среднем Востоке.