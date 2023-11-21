Армения не будет поставлять ракеты на Украину

Пресс-секретарь Министерства обороны Арам Торосян заявил, что Армения не намерена поставлять ракеты Украине.

Ранее информация о военном сотрудничестве Еревана и Киева появилась в ряде СМИ.

Торосян назвал ее «вбросом» со стороны зарубежных пропагандистов и призвал армянских журналистов не распространять ложные данные.

Накануне сообщалось о встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с украинским депутатом Никитой Потураевым. Григорян отметил, что обсуждал с представителем Рады вопросы региональной безопасности.