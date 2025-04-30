Армия Пакистана нарушила режим прекращения огня на границе с Индией

Пакистанские военные в ночь на среду, 30 апреля, неоднократно открывали огонь на границе с Индией. Такое заявление сделало индийское агентство ANI.

Если ранее пакистанские военные открывали огонь только на своей линии контроля, то теперь они пошли дальше, устроив эскалацию конфликта непосредственно на государственной границе с Индией.

«Теперь они обострили ситуацию, нарушив режим прекращения огня вдоль международных границ, открыв ночью огонь вдоль международной границы в секторе Парагвал в Джамму», — указали журналистам информированные источники.

Этот сектор является частью территории Джамму и Кашмир, союзной Индии. Именно в этом регионе произошел теракт, который привел к резкому обострению индо-пакистанских отношений.

Ранее Пакистан обвинил Индию в подготовке военного удара по своей территории в ближайшие 24–36 часов. Индийская сторона якобы планирует использовать в качестве повода для агрессии теракт, произошедший 22 апреля в индийском городе Пахалгам.