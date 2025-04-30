Пакистан заявил о планах Индии атаковать страну в течение 36 часов

Пакистан обвинил Индию в подготовке военного удара по своей территории в ближайшие 24–36 часов. Такое заявление на своей странице в соцсети X сделал министр информации и телевидения страны Аттаулла Тарар.

По его словам, индийская сторона планирует использовать в качестве повода для агрессии теракт, произошедший 22 апреля в индийском городе Пахалгам. При этом министр сослался на разведданные.

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал Тарар.

Он предупредил, что за возможные последствия для региона будет нести прямую ответственность именно индийская сторона.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что армия его страны будет полностью свободна в выборе ответа на тот теракт, который был совершен в Джамму и Кашмире.