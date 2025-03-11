В результате наступательных действий подразделений группировки «Север» освобождены 12 населенных пунктов, включая Агроном, Богдановку и Южный, а также более 100 кв. км территории Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, нанесен значительный ущерб формированиям ВСУ, включая тяжелую механизированную, пять механизированных и другие бригады, в районах ряда населенных пунктов, таких как Гоголевка и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, совместно с артиллерийским огнем, нанесли удары по живой силе и технике противника в окрестностях Бондаревки, Суджи и других населенных пунктов, а также в приграничных районах Сумской области.

За прошедшие сутки потери украинских войск превысили 270 человек. Уничтожено значительное количество техники, включая танки, БМП и артиллерийские установки, а также пункты управления БПЛА и склады боеприпасов. Сообщается о сдаче в плен 12 военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ВСУ признали потерю линий снабжения в Курской области.