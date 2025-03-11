Украинская армия в Курской области попала в очень тяжелое положение, поскольку ВС РФ блокировали ей все линии снабжения. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание сослалось на заявление одного из украинских военнослужащих, который воюет в составе 82-й десантно-штурмовой бригады.

«Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения. Давят со всех сторон, это тяжело», — указал он журналистам.

Ранее на Западе заявили, что вся бронетехника США, уже поставленная ВСУ, встала на вечный ремонт из-за отсутствия запчастей. Украинская промышленность не в состоянии выпускать необходимые для восстановления американских танков и бронемашин расходники. Прекращение помощи от Соединенных Штатов привело к тому, что запчасти перестали поступать на Украину, а поврежденную технику перестали выводить на ремонт в страны НАТО. В итоге танки даже из-за незначительной поломки отправляются в бессрочную починку.