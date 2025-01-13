Силы ПВО за ночь ликвидировали 8 дронов ВСУ над территорией РФ

В ночь на понедельник, 13 января, российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, которые собирались провести террористические атаки, сообщило Минобороны РФ.

По уточненным данным, операции по ликвидации дронов были проведены в трех регионах. Шесть БПЛА были перехвачены в Воронежской области, по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Кроме того, на промышленном объекте в Энгельсе ночью удалось ликвидировать открытый огонь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Возгорание возникло в ночь на 8 января после падения обломков сбитого дрона. Напомним, что в ходе тушения пожара погибли два сотрудника МЧС. В связи с расширением площадей возгорания в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал увеличить выпуск дронов и ракет на Украине в 2025 году.