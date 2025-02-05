Российская военная группировка «Запад» взяла под контроль населенный пункт Новомлынск, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также зафиксированы потери личного состава и техники двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также Нацгвардии в таких районах, как Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай в Харьковской области и Ямполовка в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны России отметили, что противник понес ущерб более чем в 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, среди которых бронетранспортер М113, девять пикапов, четыре артиллерийских орудия, два из которых западного производства. Также были уничтожены четыре РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Подразделения группы «Центр» освободили Барановку в ДНР. Потери ВСУ в зоне «Центра» за сутки составили свыше 500 военнослужащих, от действий группы «Восток» — до 120.

ПВО РФ сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников. В зоне «Запада» потери ВСУ превысили 220, а в зонах «Севера» и «Днепра» — до 90 и до 200 соответственно.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли после атаки ВСУ на школу-интернат в Судже.