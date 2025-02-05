Четыре человека погибли, около 90 получили ранения 1 февраля в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу-интернат в Судже, расположенную в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-лейтенант спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Запуск ракет противника из Сумской области был зарегистрирован средствами российской противовоздушной обороны. Генерал подчеркнул, что российская армия обладает достаточными возможностями для определения местоположения запуска ракеты РСЗО HIMARS, можно наблюдать, «откуда она вылетает и как прилетает».

Российские беспилотники и некоторые программы полностью фиксируют этот процесс. Алаудинов также указал, что ВСУ пытаются отвлечь внимание от своих других преступлений — пыток, изнасилований и убийств мирных жителей в Русском Поречном.

Он акцентировал внимание на том, что украинские информационно-психологические операции пытаются использовать инцидент в Судже для обвинений в адрес России, призывая людей не поддаваться на эти провокации.

Ранее политолог Георгий Федоров в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал удар ВСУ по Судже попыткой сорвать переговоры РФ и США.