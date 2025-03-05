Подразделение группировки войск «Восток» взяло под контроль населенный пункт Привольное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В зоне ответственности группировки «Центр», украинские вооруженные силы понесли потери, оцениваемые до 600 военнослужащих и 5 БМП. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 6 управляемых авиабомб JDAM, а также 51 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ.

Российские войска нанесли удар по штабу националистического формирования «Кракен», входящего в состав ВСУ. За сутки, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» составили до 245 военнослужащих. В зоне действия группировки «Запад», ВСУ потеряли более 200 солдат.

В результате действий группировок войск «Север» и «Днепр», украинские подразделения понесли потери, оцениваемые в 130 военнослужащих и 4 станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль более 60% населенного пункта Журавки под Сумами.