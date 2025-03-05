Российские военные заняли более 60% территории населенного пункта Журавки в Сумской области, сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что эти показатели являются частью операции по перерезанию трассы снабжения украинских вооруженных сил в Курской области.

По информации источника, за последние сутки ВСУ были вынуждены оставить многие свои позиции, отступая вглубь своей территории и оставляя за собой технику, включая образцы вооружения, переданные НАТО.

В ближайших планах ВС РФ — расширить контроль и перерезать линии фронта вдоль трассы Юнаково — Суджа, окружить остатки войск ВСУ в так называемом Суджанском котле и провести операцию по их уничтожению.

Сейчас активные боевые действия в Журавках ведут уссурийские десантники из 83-й бригады, которые за сутки продвинулись на 1,5 км вглубь села. Им оказывает поддержку российская авиация.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВС РФ пересекли границу между Россией и Украиной и вошли в пределы соседней с Белгородской Харьковской области.