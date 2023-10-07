Армию Израиля привели в полную боеготовность из-за вторжения террористов

Для всех израильских военных объявили полную боеготовность на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа, а также проникновения боевиков на территорию страны.

Вооруженные силы Израиля сделали официальное заявление. По утверждению ее представителей, во всей армии введен режим полной боевой готовности. Помимо этого, отреагировать на угрозу должны и гражданские лица. Все, кто проживает на юге и в центре израильских территорий, должны располагаться рядом с убежищами, чтобы после объявления тревоги они могли немедленно укрыться от опасности.

Об этом рассказали РИА Новости. Для тех штатских, кто проживает в районе, прилегающем в секторе Газа, уже объявлено, что они должны отправиться в укрытия и разместиться там. Генеральный штаб Израиля в данный момент прорабатывает оценку текущей ситуации.