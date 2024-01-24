Арсенал с оружием и патронами нашли у жителя Раменского

Арсенал с оружием и патронами был обнаружен у жителя Раменского 1991 года рождения. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В ходе осмотра места жительства мужчины были найдены тринадцать предметов, конструктивно схожих с ружьями, пистолетами и карабином. Помимо этого, было обнаружено свыше ста патронов.

Житель заявил, что купил оружие и патроны на рынке. Как показала экспертиза, патроны изготовлены промышленным способом и могут использоваться для стрельбы.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оставшиеся предметы исследуют в рамках дела.