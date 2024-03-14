Накануне вечером президент Украины заявил французскому телеканалу BFM, что русские «остановлены» и ситуация на линии фронта «самая лучшая за последние три месяца».

Однако украинские военнослужащие, побеседовавшие с корреспондентом издания Анной Гаарслев, считают заявление выдачей желаемого за действительное.

ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов, им просто нечем стрелять. Гаарслев рассказала, что артиллеристы сидели в своих убежищах и курили в ожидании новых поставок. И, по ее словам, такая ситуация наблюдается по всей линии фронта.

Корреспондент отмечает, что настроение украинских солдат радикально отличается от того, каким оно было год назад, когда она в предыдущий раз посещала позиции ВСУ.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Запад постепенно избавляется от Украины, как от неэффективного инструмента в борьбе с Россией.