Астрахань накрыло облаком природного газа

На Астраханском газоперерабатывающем заводе ведется установка оборудования, и по этой причине город накрыло облаком природного газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сегодня, 5 февраля, жители Астрахани начали чувствовать в воздухе запах газа. Причины его появления объяснил глава региона.

«Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства», — указал он.

Бабушкин добавил, что сейчас облако газа смещается в степь. Он уточнил, что газ не опасен на открытом воздухе, и дал прогноз, что ситуация нормализуется уже в самое ближайшее время. Губернатор также предупредил, что в последующие дни возможно повторение такого ЧП.

До этого Бабушкин сообщал, что Астраханскому газоперерабатывающему заводу пришлось приостановить свою работу из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Меры по остановке работы были приняты для предотвращения возможных выбросов и минимизации риска повреждения объектов, представляющих химическую опасность.