Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дронов

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) приостановил свою деятельность в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что меры по остановке работы были приняты для предотвращения возможных выбросов и минимизации риска повреждения объектов, представляющих химическую опасность.

Бабушкин отметил, что ситуация находится под контролем властей. По его словам, на данный момент нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья как сотрудников завода, так и жителей ближайших населенных пунктов.

Кроме того, губернатор региона сообщил, что Росприроднадзор совместно со службой мониторинга ГПЗ анализирует экологическую ситуацию в регионе. Специалисты установили, что на текущий момент превышений норм загрязнения воздуха не зафиксировано.

Накануне, в ночь на 3 февраля, было зафиксировано несколько попыток атак украинских беспилотников по объектам в Астраханской области, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Один из дронов упал, в результате чего произошло небольшое возгорание, однако угрозы для населения это не представило.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности перелетов аэропорт Астрахани ранее ввел ограничения. Такие же меры действовали в Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске.

Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тверской области.