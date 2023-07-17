Астроном Абунин прокомментировал панику вокруг солнечных вспышек

В Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики заявили, что вчера на Солнце были зарегистрированы три мощные вспышки класса «М», приведшие к нарушению коротковолновой радиосвязи. Глава Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин объяснил, представляют ли солнечные вспышки опасность для человека и для работы радио- и прочих видов связи на планете. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ажиотаж вокруг связи между вспышками на Солнце и сбоями в работе радиосвязи – всего лишь спекуляция, поскольку эффект от такого рода вспышек ни на не оказывает глобального влияния, если только на какие-то определенные элементы в северном или южном полушарии.

Эксперт уточнил, что в ближайшие дни возможны вспышки класса Х, так как именно данный класс следует за классом М, однако никакой опасности они не несут.