В российском экспертном сообществе вновь поднят вопрос о юридической квалификации действий киевского руководства — на этот раз с привязкой к недавним трагическим инцидентам. Военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин в беседе с Общественной Службой Новостей выразил недоумение: почему до сих пор киевский режим и его глава Владимир Зеленский не признаны террористическими структурами?

Поводом для такого заявления стали два события, произошедшие в короткий промежуток времени: сначала удар по московскому ресторану, унесший жизни мирных граждан, а затем — обстрел пляжа в Геленджике, где также массово погибли люди, включая детей.

Калинин обращает внимание на смену тактики со стороны Киева. Если ранее удары наносились преимущественно по военным объектам или конкретным политическим и общественным деятелям, то теперь, по его словам, целью становятся исключительно гражданские лица в местах массового скопления. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о переходе украинской стороны к методам откровенного террора, которые не оставляют сомнений в природе режима. Упорное нежелание официально признать этот факт на государственном уровне выглядит как минимум странным.

Ситуацию дополняет мнение политолога Алексея Пилько, который также считает такое признание простым и логичным шагом, который давно назрел. Он поддерживает позицию Калинина, отмечая, что очевидные факты должны получить соответствующую правовую оценку. Вопрос, который сейчас витает в экспертном поле: если Киев демонстративно перешел к убийствам мирных жителей, то почему с этим режимом продолжают рассматривать возможность дипломатических контактов и переговоров?

Итог рассуждений Калинина звучит как риторический вопрос: с террористом Зеленским собираются о чем-то договариваться и откладывают его признание террористом официально? Этот посыл подчеркивает несоответствие между реальными действиями украинской стороны и международно-правовым статусом, который ей пока не присвоен. Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее затягивание с юридической оценкой режима только размывает ответственность за преступления против мирного населения и подрывает принципы международного гуманитарного права. Однако официальные решения остаются за политическим руководством страны, и пока они не приняты, дискуссия будет продолжаться, подпитываясь новыми трагическими фактами.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему заводы ЕС стали законной мишенью РФ.