«Малахитовая шкатулка» бьет рекорды. Продажи книг о регионах России выросли на 60%

С июля 2025 по июнь 2026 года в России значительно вырос интерес к литературе об российской культуре и истории. Продажи в этом сегменте увеличились на 35%, достигнув 115 124 экземпляров, причем рост наблюдается не по отдельным бестселлерам, а по всей линейке изданий. Таковы данные исследования издательства «Бомбора», проведенного совместно с медиа «Диво», сообщает «Газете.Ru».

Наибольшую динамику в годовом выражении продемонстрировала книга «Урал — малахитовая шкатулка России» историка и путешественницы Натальи Якубовой, подскочив на 60% — с 2 314 до 3 691 проданного экземпляра. Столь же высокий спрос фиксируется на труд психолога Елизаветы Тюгаевой «ЯТЬ. Психотерапия русской традицией», где через призму фольклора предлагаются методы работы с эмоциональным состоянием; продажи этой работы выросли на 39%. Внимание читателей также привлекли исторические практики воспитания: книга «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России» показала рост на 34%.

Аналитики отмечают смещение запроса от общего знания истории к локальным особенностям регионов. Вслед за лидером, книги Якубовой о Карелии и мифологии Севера, Сибири и Дальнего Востока прибавили 26% и 31% соответственно.

Абсолютным лидером по объему продаж за указанный период стала работа филолога Светланы Гурьяновой «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке» с результатом 11 402 экземпляра и приростом в 33%. Продолжает набирать популярность и жанр переосмысления сказок: труд Светланы Патрушевой о психологии русских сказочных героев увеличил продажи на 18%.

По мнению авторов исследования, устойчивый рост в этих категориях говорит о формировании интереса к национальному наследию как источнику практических знаний в области истории, языка и семейных ценностей.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет.