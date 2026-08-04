Конфликт Чеботиной и Успенской: королева шансона поставила точку в отношениях

Конфликт между певицами Люсей Чеботиной и Любовью Успенской получил новое развитие — и теперь уже младшая сторона открыто заявляет, что старшая коллега не просто дистанцируется, а упорно игнорирует любые попытки восстановить общение. Чеботина в недавнем интервью призналась, что еще меньше года назад они были в близких дружеских отношениях, но все рухнуло после одной резкой выходки Успенской.

Та публично написала под постом Чеботиной, что молодая певица ее раздражает, и это стало спусковым крючком для затяжной холодной войны, в которую невольно втянулись даже родственники.

Мать Люси, защищая дочь, ответила Успенской колкостью, после чего обе звезды перестали общаться. Но драматизма ситуации добавил личный фактор: когда у Успенской пропала дочь Татьяна, Чеботина, несмотря на обиды, попыталась помочь в поисках. Она отправляла сообщения, звонила — но все ее попытки натолкнулись на ледяную стену. Успенская просто игнорировала любую коммуникацию, не отвечая ни на звонки, ни на сообщения. Этот эпизод, по словам Чеботиной, особенно ранил ее: она хотела протянуть руку помощи в трагический момент, а в ответ получила лишь демонстративное молчание.

Сама Успенская, комментируя ситуацию для Общественной Службы Новостей, заняла предельно жесткую и лаконичную позицию. Она заявила, что никому ничего не должна, а выбор круга общения — ее личное право. «Свою позицию я уже давно обозначила, — отрезала королева шансона, — и не хочу реагировать на эту историю». Более того, она дала понять, что не намерена впредь обсуждать темы, где всплывает имя Чеботиной, фактически поставив жирную точку в их отношениях.

Итог этой истории — полный разрыв без надежды на примирение. Если Чеботина еще недавно пыталась восстановить мосты и даже готова была забыть обиды ради помощи, то Успенская заняла позицию неприступной крепости: она не признает никаких обязательств, не хочет объяснять мотивы и отказывается от диалога. По сути, старшая певица демонстративно стирает младшую из своей жизни, и никакие аргументы или искренние порывы на нее не действуют. Для Чеботиной это горький урок: даже желание помочь в беде не способно растопить лед, если человек не хочет идти навстречу. А для зрителей — еще один эпизод звездной саги, где личные обиды превращаются в публичную стену, за которой не видно ни прошлой дружбы, ни надежды на будущее.

Ранее Успенская заявила, что больше не будет комментировать конфликт с Чеботиной.