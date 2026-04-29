«Он подарил миру Карателя и убил Гвен Стейси»: не стало легендарный сценариста комиксов Marvel и DC Джерри Конвея

Мир комиксов понес тяжелую, невосполнимую утрату: на 75-м году жизни скончался Джерри Конвей — легендарный сценарист, бывший главный редактор Marvel Comics, человек, без которого невозможно представить современные вселенные — как Marvel, так и DC, сообщает Super.ru. Причина смерти не раскрывается.

Конвей начал свою карьеру в Marvel еще в конце 1960-х и быстро стал одним из ключевых авторов «серебряного века». Его перу принадлежат десятки культовых серий. Но главное — он подарил миру персонажей, без которых немыслимы ни комиксы, ни киноадаптации.

Среди его творений — суровый Каратель (Фрэнк Касл), второй Человек-паук Бен Рейли (Скарлет Спайдер), могущественная Пауэр Герл, трагичный Джейсон Тодд (второй Робин, убитый Джокером), Мисс Марвел (Кэрол Дэнверс), а также Виксен и Огненный Шторм из вселенной DC. Каждый из этих героев — целая эпоха.

Однако, пожалуй, самым известным произведением Конвея остается сюжетная арка «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» (The Night Gwen Stacy Died). В этом выпуске «Человека-паука» впервые была убита главная героиня — возлюбленная Питера Паркера. Это событие потрясло читателей и навсегда изменило индустрию комиксов, доказав, что даже звездные персонажи смертны, а трагедия может быть необратимой.

Ранее стало известно о смерти одного из создателей программы «Спокойной ночи, малыши!» Роберта Ляпидевскго.