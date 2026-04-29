Врачи НИКИ детства провели выездные консультации в Дмитрове

Выездная бригада врачей НИКИ детства посетила Дмитров

Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО "Дмитровская больница"]

Выездная бригада врачей НИКИ детства посетила Дмитров. В общей сложности специалисты провели консультации для 76 маленьких пациентов, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи вели прием на базе консультативно-диагностического центра для детей. В этот раз в Дмитров приехали четыре специалиста: пульмонолог, нефролог, аллерголог и гастроэнтеролог.

По итогам консультаций четырех пациентов направили на госпитализацию непосредственно в НИКИ детства. Еще 18 детей были направлены на дополнительное обследование. Остальным скорректировали схемы лечения.

Министерство здравоохранения Московской области