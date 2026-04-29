Танцевальный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Пушкино

В Пушкино прошел танцевальный фестиваль «Серебряная грация» для участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В мероприятии приняли участие 16 команд со всего региона. Победителей определили в четырех номинациях: «Техника и ритмичность», «Музыкальность», «Лучший костюм» и «Эмоциональность».

В число победителей вошли коллективы «Ретро» из Домодедово, «Хочу танцевать» из Мытищи, «Берегиня» из Раменского и «ЭСТА» из Балашихи.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.