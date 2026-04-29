Более 20 тыс. жителей прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с начала года

В подмосковных стационарах кратковременного пребывания с начала 2026 года лечение прошли более 20 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Такие стационары открыты на базе 60 медучреждений региона. Самыми востребованными профилями являются офтальмология, хирургия, гинекология и урология.

Пациентов таких стационаров после операции при стабильном состоянии и отсутствии осложнений выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.