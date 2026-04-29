Объявили график работы специалистов БТИ в офисах МФЦ с 1 по 11 мая 2026 года

В связи с праздничными днями режим работы окон БТИ в многофункциональных центрах Московской области претерпит ряд изменений. Чтобы избежать недоразумений и спланировать визит заранее, жителям региона предлагают ознакомиться с обновленным расписанием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

30 апреля и 8 мая — дни, предшествующие праздникам. В эти даты офисы БТИ в структуре МФЦ будут работать, но с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час.

1 и 9 мая — официально установленные праздничные дни. В эти даты все окна приема БТИ в МФЦ будут закрыты.

2 мая функционируют окна приема БТИ, чей стандартный режим предусматривает работу со вторника по субботу. График остается неизменным относительно обычного расписания этих подразделений.

2 и 11 мая работают окна БТИ со сменным графиком. Такие офисы функционируют по индивидуальному расписанию, которое может отличаться от стандартного. Рекомендуется заранее уточнить часы работы конкретного подразделения.

Чтобы узнать точное расписание работы ближайшего окна БТИ в составе МФЦ, можно позвонить в колл‐центр: 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.

