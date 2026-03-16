Атака БПЛА на Лабинск: загорелась нефтебаза

В Лабинске Краснодарского края после атаки беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщили утром 16 марта в оперативном штабе региона.

ЧП случилось в промышленной зоне города. В результате падения БПЛА загорелся объект на территории нефтебазы.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Информация о масштабах повреждений и площади пожара пока не раскрывается. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что ночью 16 марта силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников на подлете к столице.