Собянин сообщил об атаке БПЛА и работе ПВО ночью 16 марта

Мэр Собянин: ПВО ночью 16 марта сбила 20 беспилотников на подлете к Москве
Ночью 16 марта силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников на подлете к столице. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 02:30 до 03:20 дежурные расчеты ПВО уничтожили двадцать беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны украинских вооруженных сил.
По словам главы города, все цели были обнаружены и нейтрализованы до их приближения к жилым кварталам. После ликвидации угрозы на предполагаемые места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они проводят осмотр территории, проверяют возможные повреждения инфраструктуры и обеспечивают безопасность жителей близлежащих районов. Информация о последствиях уточняется.
До этого сообщалось, что количество уничтоженных беспилотников над столичным регионом выросло до 54.