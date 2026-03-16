Собянин сообщил об атаке БПЛА и работе ПВО ночью 16 марта

Ночью 16 марта силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников на подлете к столице. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 02:30 до 03:20 дежурные расчеты ПВО уничтожили двадцать беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны украинских вооруженных сил.

По словам главы города, все цели были обнаружены и нейтрализованы до их приближения к жилым кварталам. После ликвидации угрозы на предполагаемые места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они проводят осмотр территории, проверяют возможные повреждения инфраструктуры и обеспечивают безопасность жителей близлежащих районов. Информация о последствиях уточняется.

До этого сообщалось, что количество уничтоженных беспилотников над столичным регионом выросло до 54.